Dodávky ropovodem Družba jsou přerušeny. Česko čerpá zásoby ze Slovenska

Příčinou je podle ní výpadek elektřiny na některé části trasy ropovodu, kvůli čemuž nefunguje technika ropovodu. „Nastalou situaci monitorujeme a jsme v nepřetržitém kontaktu s provozovatelem slovenské části ropovodu Družba, společností Transpetrol,“ dodala Putzová.

Ropovod Družba vede z Ruska do Běloruska, kde se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska. Ještě na ukrajinském území se ale jižní větev dál štěpí a ropa samostatně teče na Slovensko a do České republiky.