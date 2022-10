Estonsko, Litva a Lotyšsko označily Rusko za teroristický stát. USA vyčkávají, obávají se ekonomického dopadu

Ekonomické důsledky

Profesor Jason M. Blazakis z Middlebury Institute of International Studies v kalifornském Monterey řekl v rozhovoru pro Forbes, že ekonomické důsledky amerického zařazení Ruska mezi země podporující terorismus by byly poměrně závažné. „Pravděpodobně by se rozšířil okruh druhů materiálu, které by do Ruska nemohly směřovat. Omezení dvojího vývozu jsou klíčovým aspektem režimu SST (státního sponzora terorismu).“

„Za druhé, což je možná ještě důležitější, přidání do režimu státního sponzora terorismu by mělo důsledky pro každou vládu, která pokračuje v jakékoli výměně, zejména v oblasti obrany, s Ruskem. Zařazení na seznam SST by mělo pro země, které se na takové výměně podílejí, sekundární účinky a staly by se terčem sekundárních sankcí, pokud by prezident nevydal výjimku, která by tuto činnost vyňala.“

Blazakis působil v letech 2008 až 2018 jako ředitel Úřadu pro financování a označování v rámci protiteroristického oddělení ministerstva zahraničí USA. „Z vlastní zkušenosti vím, že toto je důvod, proč se země na seznam SST často nepřidávají - komplikuje to tyto vztahy druhého řádu,“ řekl.

Přesto je podle něj v případě Ruska jeho přidání na seznam důležité právě z tohoto důvodu. „Americká vláda by měla chtít zkomplikovat každý aspekt vztahů jiné země s Ruskem. Je mi celkem jasné, že se rovnováha opět posunula ve prospěch Ruska a že doposud sankcím odolávalo. A protože sankce potřebují čas, aby měly dopad, je nepravděpodobné, že by tohoto dopadu bylo dosaženo do zimy, pokud nebude zavedena mnohem významnější sankce - zařazení Ruska na seznam států sponzorujících terorismus.“