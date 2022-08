Rusko se stává nejslabší z mocností, Čína se dívá, popisuje geopolitický aspekt války Romancov

Válka na Ukrajině podle Romancova ukazuje, že Moskva si silou není schopna vynutit to, co si předsevzala. To považuje za zásadní a pozitivní zjištění. Podotýká, že analytici na Západě, v Indii nebo Číně vidí, že Rusko si ve vojenské oblasti, která se jevila jako výkladní skříň federace, nevede o nic lépe než v modernizaci a dalších aspektech, v nichž země za vlády Vladimira Putina zaostává.

Současná situace, v níž se Rusko ocitlo, těší Peking i Nové Dillí, míní Romancov. Do obou zemí Moskva dodává suroviny, které nemůže udat na evropském trhu, jenže za výrazně horších ekonomických podmínek, protože musí prodávat s výraznou slevou. „Rusko se čím dál výrazněji stává nejslabší ze světových mocností,“ rekapituluje politický geograf.