Ruská mobilizace by byla pro Ukrajinu hrozbou, uvedl Mičánek. Kreml si ji ale nemůže dovolit, míní Soukup

„Rusko nechce vyhlásit mobilizaci. A buďme rádi za to, že nechce,“ řekl brigádní generál v záloze Mičánek. Pokud by byla federace skutečně schopna zmobilizovat síly, které má papírově, došlo by podle něj k velkému oslabení Ukrajiny. Vyhlášení mobilizace v Rusku by dle Soukupa bylo velkým politickým problémem. Kreml by tak podle něj přiznal, že se „fatálně mýlil“ v odhadech výsledku invaze, když předpokládal, že Kyjev získá během několika dní. „Má to ale i praktickou rovinu, mobilizace by příliš nepomohla,“ tvrdí. „Nejde o to, že by potřebovali mobilizovat miliony lidí, dali jim kalašnikov a poslali je na Donbas. Potřebují lidi, kteří umí ombsluhovat techniku, děla, tanky,“ vysvětlil Soukup.

Podle Mičánka je ale „od určité kvantity i kvantita kvalitou“. Rusku dle generála v záloze nahrává rozjetá válečná ekonomika, která je schopná produkovat poměrně velké množství jednoduchých zbraní. „Byli by schopni nasadit obrovskou kvantitu lidí a materiálu. (…) To by byl problém,“ uvedl. Dle Soukupa ale ruský vojenský průmysl nefunguje tak, jak vedení státu předpokládalo. „Mám pocit, že Kreml teprve teď zjistil, jaká je reálná situace ve zbrojním průmyslu. Celou dobu Vladimiru Putinovi říkali: ‚Jsme úplně samostatní, všechno si vyrábíme sami.‘ Teď zjistili, že to tak není,“ poznamenal Soukup. I zbraně ruské výroby se podle něj spoléhají na součástky z Rakouska, Velké Británie nebo Spojených států. Dvořák: Západní politici jsou limitováni náladou společnosti. Válka je i informační Podle náměstka ministra zahraničních věcí Dvořáka jde v současné době Západu zejména o to, aby Ukrajina neprohrála. „Aby byla schopná invazi přežít ve zdraví a se ctí a aby se, pokud možno, vrátila na hranice svého původního suverénního území,“ řekl. Válka se podle něj vede nejen na ukrajinské půdě, ale také na poli informací. Západní vlády podle něj musí přesvědčovat své obyvatele, že některé „oběti má smysl přijmout a že jsou ještě stále dobrou cenou“, uvedl Dvořák.