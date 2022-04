Svět se musí připravit na dražší potraviny. Kvůli válce bude až o třetinu méně obilí

Dlouhá pole u města Izjum se po ostřelování ocitla v plamenech. U Charkova pomáhají farmáři naopak odklízet zničenou ruskou techniku. Obilnici Evropy, jak se také Ukrajině přezdívá, sevřely boje a pro zemědělce je jejich práce stále komplikovanější. Kvůli ostřelování se nemohli dostat na svá pole třeba u přístavu Mykolajiv. Muži z nich odklízejí trosky zničeného ruského vrtulníku. V úrodné půdě uvázly rakety.

Kvůli válce by letos mohli zemědělci vypěstovat o třetinu méně pšenice než obvykle. Ukrajina je přitom jejím pátým největším producentem na světě. Ceny tohoto obilí jen od počátku ruské invaze stouply o 70 procent a zdražují se i další plodiny.

„Mluvíme o desítkách a desítkách milionů lidí uvržených do chudoby, možná dokonce o stovkách milionů, než to všechno skončí. Nevíme, jak daleko to všechno zajde,“ řekl prezident Světové banky David Malpass. Potraviny by podle něj mohly zdražit ještě o dalších 37 procent.