Německo dlouho sázelo místo síly zbraní na diplomacii. Nyní kompletně mění strategii

Bilionové investice do armády, úvahy o znovuzavedení povinné vojenské služby a také naprostá změna strategie. To všechno přinesla válka na Ukrajině do Německa. Obří vojenské výdaje mají hlavně pomoct bundeswehru. Ten trpí dlouhodobě problémy s výzbrojí a podle některých vojáků i politiků není schopen bránit ani vlastní zemi.