Resort zdravotnictví se nového šéfa komunikace nedočkal. Nedivíme se, říkají zkušení píáristé

Měla to být změna, na kterou čekala řada novinářů i marketérů. Nakonec vše zůstalo při starém, i v březnu dostávají dotazy od novinářů na ministerstvu zdravotnictví stále stejní lidé. A nevznikla ani žádná strategie, jak o covidu a očkování informovat. I s ní měl přijít právě nový ředitel komunikace.

„Co se týče toho, že někdo měl přijít, ale nepřišel, tak to se v téhle vládě opakuje celkem často. Současný stav opravdu ukazuje, že je nutné zřídit krizový stav, nejen v řízení, ale také v komunikaci. A opravdu není možné čekat dva měsíce na výběrové řízení,“ komentuje vzniklou situaci předseda PR klubu Pavel Vlček.

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo výběrové řízení na konci minulého roku. Podle serveru Seznam Zprávy ho vyhrál bývalý novinář a mluvčí Evžen Staněk. Proč si svůj nástup rozmyslel, nechtěl komentovat. Sdílnější nebyla ani mluvčí resortu Barbora Peterová. „Jedná se o osobní rozhodnutí jedince, jež nemáme možnost dále nijak ovlivnit a ani nám nepřísluší komentovat důvody, jež dotyčného k tomuto rozhodnutí vedly,“ uvedla.

„Balvan nepříliš zdařilé komunikace nechce nikdo zvednout“

Odborníci na marketing a PR dopředu upozorňovali, že se jedná o extrémně náročnou práci, za kterou je navíc nabízená nízká odměna. „V situaci, kdy ministerstvo za sebou táhne balvan nepříliš zdařilé komunikace během celého uplynulého roku, je ten balvan tak těžký, že se málokomu chce zvednout. A myslím, že ať už to byl kdokoli, tak se váhy toho balvanu zalekl,“ říká k neobsazené pozici ředitel Asociace komunikačních agentur Marek Hlavica.

Podle Hlavici to tak už nejspíš zůstane. „Kdybychom od začátku fungovali v normálním režimu krizové komunikace, tak vedle krizového štábu by byl štáb krizové komunikace. Tam by byla osoba, která by jednou nohou stála v krizovém štábu, který řeší krizi jako takovou, a druhou ve štábu komunikace, který musí komunikovat. To by bylo optimální nastavení. Možná je ještě čas něco takového zprovoznit a začít fungovat, jak je v krizi obvyklé. Ale že se to do této chvíle nestalo, napovídá, že se to už nestane,“ vysvětluje Hlavica.