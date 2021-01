Ministr Blatný je až moc slušný, ale rychle se učí, hodnotí jeho tři měsíce ve funkci novináři

Ministerstvo zdravotnictví převzal uprostřed pandemie a po aféře s otevřenou restaurací a chybějícím rouškám, která o vedení rezortu připravila epidemiologa Romana Prymulu. Jana Blatného tehdy z novinářů skoro nikdo neznal, před Strakovou akademií ho na konci října natočili spíš náhodou. Za chůze potvrdil, že jde na jednání s premiérem, víc nekomentoval.

„Do politiky vstoupil jako homo novus, člověk, který nebyl poznamenán žádnou politickou minulostí. Takže když se objevil poprvé na obrazovce, měl naprosto neutrální vztahový rámec vůči všem divákům a oni vůči němu. První setkání s novináři rozhodně nebylo šťastné, protože naznačovalo jakýsi únik. Je to pochopitelné, neměl žádné zkušenosti, neměl žádný trénink, ale možná na to měl být připraven,“ komentuje jeho vstup do politiky a do médií expert na etiketu Ladislav Špaček.

Připraven nebyl ani na první nepříjemnou otázku, která se netýkala pandemie, ale jeho podpisu petice Milionu chvilek za demokracii požadující odstoupení Andreje Babiše. Nejdřív svůj podpis popíral, otočil druhý den.

„Vždycky jsem zastával názor, že je třeba mluvit na rovinu. Je to škoda, protože to mohl naopak využít ve svůj prospěch. Mohl říct: 'Ano, podepsal jsem, nelíbilo se mi, co pan premiér nebo vláda dělá, ale teď jsme v mimořádné situaci a jsem přípraven i přes rozdílné názory pomáhat.' Někdo ho na to měl připravit, protože před každou tiskovou konferencí by s ním tiskoví poradci měli probrat možné rizikové otázky,“ upozorňuje šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt.

„Odpovídá na otázky, ale je suchar“

Z prvotních přešlapů se ale rychle poučil. Jestli sám, nebo ve spolupráci s nějakým odborníkem na komunikaci, jisté není. Do médií mluví skoro každý den a novináři jsou s jeho přístupem víceméně spokojení.

„Snaží se na otázky skutečně odpovídat. Mám pocit, že odpovídá na to, na co dotaz míří. Akorát samozřejmě s tím, že tiskovky ministerstva jsou dělané rozvláčně, on má roušku a je suchar. Takže to působí dojmem, který nemusí diváka moc uspokojovat,“ říká Radek Bartoníček z Hospodářských novin a Aktuálně.cz.

Právě Blatného slušnost a odborný přístup, který pramení z jeho lékařské kariéry, je zatím jeho nejslabší stránkou. Tvrdí to například Václav Dolejší ze Seznam Zpráv. „Je introvert, je možná až moc slušný a neprůbojný. V situacích, kdy na tiskových konferencích nebo v Poslanecké sněmovně leccos vysvětluje, mám někdy pocit, jako kdyby byl na nějakém mezinárodním lékařském semináři. Je to hodně odborné, chybí empatie směrem k lidem, k nimž mluví,“ vyjmenovává Dolejší.

Jako příklad uvádí představení registračního systému k očkování. Podle Dolejšího měl cílit především na seniory nad 80 let, místo toho ale Blatného mluva připomínala spíš řeč IT odborníků.