Tragédie ve Studénce, vajíčka na Paroubka i pohřeb Václava Havla. ČT24 připomíná 15 let svého vysílání

Zpravodajský kanál České televizi bude v květnu vysílat už 15 let. Výročí připomínají krátké sestřihy, které ČT24 vysílá každý den. Redaktoři, kameramani, editoři a další členové redakce v nich vzpomínají na klíčové události uplynulých let. V neděli televize nabídne půlhodinový blok nazvaný 15 let ČT24 pro vás. A to od 22:00 – mimořádně místo pořadu Newsroom ČT24. Ten se na obrazovku vrátí ve svém tradičním čase v neděli prvního března.