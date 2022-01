Policie stíhá čtyři ženy kvůli falešným očkovacím certifikátům

Dvě ženy, které zajišťovaly zájemcům o očkovací certifikát bez skutečné vakcinace, policie podezírá z přijetí úplatku s trestní sazbou až pěti let vězení a také z padělání a pozměnění veřejné listiny, za které jim hrozí tříleté vězení. „Další dvě osoby pracovaly ve vsetínském očkovacím centru a evidovaly zájemce do příslušných systémů, aniž by uvedené očkování fyzicky podstoupili. Obě jsou taktéž obviněny ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny,“ uvedl Jaroš.

Mladší z žen je podle něj navíc podezřelá z přijetí úplatku s trestní sazbou až čtyři roky. Vzhledem k tomu, že podle policie zničila více než sedmdesát dávek vakcíny, je stíhaná také za poškození cizí věci, podle trestního zákoníku za ně lze pachateli uložit až rok vězení.

Ženy se podle kriminalistů falšováním dokumentů o očkování zabývaly nejméně od září loňského roku. „Certifikát tak získalo minimálně 74 lidí napříč republikou. Vydání dalších osmi falešných certifikátů zabránili vsetínští kriminalisté,“ sdělil mluvčí.

Půl milionu korun v úplatcích

Zprostředkovatelky podle něj posílaly potřebné údaje o zájemcích pracovnici očkovacího centra a následně vybíraly od zájemců částky od dvou do sedmi tisíc korun za jednu dávku.

„Tyto úplatky celkem dosáhly téměř půlmilionové hodnoty. Policistům se podařilo zajistit finanční prostředky v řádech statisíců. Jedna z pracovnic za navádění dat do systému dostala kosmetiku v několikatisícové hodnotě, druhá žádnou úplatu, ať materiální či finanční, nedostala,“ doplnil Jaroš.

Certifikáty o očkování proti covidu-19 budou od 1. února platit pouze devět měsíců až od 1. února. Ministerstvo zdravotnictví vychází z nařízení Evropské unie, která platnost od 1. února zavádí pro všechny členské státy. Po devíti měsících od dokončeného očkování bude třeba absolvovat přeočkování, zatím není jasné, o kolik platnost certifikátu prodlouží. Týkat se to tak bude lidí, kteří byli očkováni do 1. května.