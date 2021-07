Olympiádou zmáhané Japonsko opět hlásí přes 10 tisíc nakažených. Lidé už jsou unavení, popisuje zpravodajka

Japonsku se zatím dařilo držet koronavirus pod kontrolou, v poslední době se ale potýká s vysoce nakažlivou variantou delta. Tokio tento týden tři dny po sobě zaznamenalo výjimečně vysoké přírůstky počtu nakažených, což začíná vytvářet tlak na zdravotní systém. V polovině týdne bylo v metropoli obsazených 64 procent lůžek vyhrazených pro pacienty s těžkou formou covidu-19.

Organizátoři olympijských her také oznámili 27 nových případů covidu-19, tři z nich se vyskytly mezi sportovci. Celkem se tak v olympijském areálu od začátku července nakazilo už 220 lidí.

Epidemická opatření v Japonsku fungují z větší části na dobrovolné bázi a mnozí lidé jsou již méně ochotni zůstávat doma. Omezit provoz odmítají také některé bary. Plné očkování má v Japonsku méně než 30 procent obyvatel.

V Tokiu je nyní zpravodajka ČT Barbora Šámalová, která uvedla, že město olympiádou nežije a lidé nesmí na stadiony a nemohou ani sledovat disciplíny na veřejných místech. Zároveň je však dle ní vidět, že Japonci jsou už ze čtvrtého nouzového stavu unavení, trvá velmi dlouho.

„Mají pocit, že když je olympiáda, tak by si mohli vyrazit ven i oni. Je to vidět na veřejných místech, zejména na místech, kam se chodí mladí lidé bavit. Uvolněná atmosféra Her a také léto vedou k tomu, že jsou lidé méně ostražití. Nárůst je skoro čtyřnásobně vyšší v porovnání s obdobím před olympiádou,“ řekla Šámalová.