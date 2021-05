V sobotu přibylo v Česku poprvé od září méně než tisíc nakažených covidem-19

V Česku bylo dosud podáno 3 628 177 dávek vakcíny proti covidu-19. V sobotu zdravotníci očkovali 29 623 lidí. Je to výrazně méně než v předchozích třech rekordních dnech, ale proti předchozí sobotě je to nárůst zhruba o 6300 očkovaných. O volných dnech se očkuje méně, podobné je to s testováním.

Mírně se zvýšila kapacita volných standardních lůžek s kyslíkem v nemocnicích. K nedělnému ránu jich je k dispozici téměř 6700, což představuje 29 procent z celkového počtu. Postelí s umělou plicní ventilací je neobsazeno přibližně 650, tedy 28 procent.

Nepatrně se snížilo takzvané reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Podle údajů k protiepidemickému systému PES kleslo k neděli v Česku z 0,79 na 0,78. Čím níže je číslo pod hodnotou jedna, tím pomaleji se epidemie šíří.