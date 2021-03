Izrael začal očkovat cizince, Palestince i nelegální migranty. Chce vytvořit kolektivní imunitu

Na opačném konci Tel Avivu ale nic nekončí. Izrael tam zřídil očkovací centrum pro cizince v jedné z nejdrsnějších městských čtvrtí. Její obyvatelé nemají izraelský pas, často ani další dokumenty. Je to jazykový Babylon, k vidění je hebrejské, arabské, etiopské písmo, nebo azbuka a latinka. „Většinou se dorozumíváme rukama, protože ne každý mluví anglicky,“ přibližuje pracovnice centra.

Rabinovo náměstí v Tel Avivu je teď symbolem návratu k normálu. Do poloviny března toto veřejné prostranství zabíral obří stan s největším očkovacím centrem ve městě – teď už zase připomíná náměstí.

Začalo i očkování Palestinců

Izrael začal s očkováním 21. prosince. Už 1. ledna byla překonána hranice milionu podaných dávek. O měsíc později pěti milionů. Koncem března je to už 10 milionů dávek. Díky tomu začalo i očkování Palestinců, kteří dojíždějí za prací do Izraele nebo do osad na Západním břehu.

Na palestinských autonomních územích je všechno jinak. Vakcín je málo. Někteří z toho viní palestinskou vládu, jiní poukazují na Izrael. „Žijeme v podmínkách okupace. I když říkáme, že máme svůj stát, ve skutečnosti to tak není. Kontrolu nad námi má Izrael,“ popisuje obyvatel Ramalláhu Zijád Taufík. I do vakcinace tak pronikají ozvěny politických sporů.