Při třídění pacientů s covidem nehraje roli věk, ale zda má léčba smysl, vysvětlil Vácha

„Zatímco normálně přijímáme pacienty na základě jejich diagnóz, když je třeba nějaké řetězové neštěstí, tak nyní taky bereme v úvahu prognózu. Léčíme obecně řečeno tam, kde ta léčba ještě bude mít smysl,“ vysvětlil Vácha.

Vácha upozornil na to, že v době, kdy jsou zahlcené nemocnice pacienty s covidem, platí pravidlo, že zachraňujeme co nejvíc životů, spíše než co nejvíc let. Připustil, že v době epidemie nemusí pacienti dostat péči takové kvality jako v „mírových dobách“. Neumí si ale představit, že by nemocnice nějaké pacienty nepřijaly. „Bylo by to proti právu a lékaři to prostě neudělají,“ dodal.