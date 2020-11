Přetížené nemocnice ve Zlínském kraji musejí převážet pacienty do jiných regionů

Nemocnice ve Zlínském kraji jsou na hranici kapacity, pokračují proto s převozy pacientů do sousedních regionů. Nejnověji do Havířova a Ostravy. Už před víkendem odvezly sanitky prvních dvanáct covid pozitivních pacientů ze Zlínska do fakultních nemocnic v Brně a v Olomouci.