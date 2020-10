Přetíženým nemocnicím pomáhají dobrovolníci. Zapojil se i česko-kanadský pár zubařů

Společně v létě dokončili studium zubního lékařství. Kariéru chtěli začít v Anglii, jenže kvůli koronaviru se zdrželo vyřizování povolení. „Je to hezký pocit, že pomáhám, dělám něco a ne že jen čekám na vyřízení dokumentace v Anglii,“ říká Swift.

Přidal se i její přítel Dominic Swift. Mladý světoběžník se narodil v Anglii, ale vyrostl v Kanadě. Ačkoli nemluví perfektně česky, práci v odběrovém stanu zvládá. „Dobrý den, vaše jméno, prosím. Vaše rodné číslo. Prostě jednoduché věci,“ popisuje, co mu k práci stačí.

S čerstvým titulem ze stomatologie se nyní zaučují do praxe, jenže ne u zubařského křesla, ale v odběrového stanu. „Zkusila jsem napsat do brodské nemocnice, protože kousek odsud bydlím, jestli nepotřebují nějakou výpomoc, protože přece jenom jsme zdravotníci,“ říká Sára Schwarzová.

Nemocnice hledá dobrovolníky i do technického zázemí

Dobrovolníci už nejsou potřeba jen do zdravotnických profesí, ale nákaza se začíná šířit i mezi lidmi na technických pozicích. Mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo přiblížila, že velice akutně potřebují lidi pro prádelnu.

Sára a Dominic budou ještě asi čtvrt roku čekat na to, až budou mít vyřízená všechna povolení v Anglii. Do té doby jsou připraveni, pokud to bude potřeba, pomáhat v havlíčkobrodské nemocnici.

Napříč Českem v posledních týdnech roste počet nemocnic, které potřebují pomoc. Přibývá nakažených, ubývá personálu, zdravotnická zařízení proto ruší plánované operace. Kromě vystudovaných lékařů se zapojují také vojáci, učitelky zdravotnických předmětů nebo dobrovolníci z jiných sektorů.