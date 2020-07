BLOG: Koronavirus jako návrat k národnímu státu? Krize je soubojem mezi různými pohledy na svět

V případě celosvětového problému se logicky hledí za hranice: země, kde nákaza vznikla; země, která ji nezastavila; lidé, kteří do těchto zemí cestují, a tak dále. Dá se očekávat posílení sklonu k neplnění a porušování mezinárodních závazků s odkazem na mimořádnou situaci, což povede k dalšímu tlaku na (již takto značně omezenou) schopnost mezinárodních institucí jednání států kontrolovat a pravidla vynucovat.

Dnes se posiluje také téma potravinové soběstačnosti a je doplněno otázkou zranitelnosti v důsledku délky výrobních řetězců. Více (či co nejvíce) z finálního produktu má být realizováno v rámci národní ekonomiky. Napětí efektivita versus bezpečnost (jistota) se posunuje směrem ve prospěch druhé hodnoty.

Podpora odstřižení od ostatních zemí, kontroly a karantény těch, kdo přecházejí hranice dovnitř, je vysoká, a to i v zemích, které mají zřejmě mnohem více nemocných či méně restrikcí než jejich sousedé. Interpretace národního řešení a podpora deglobalizace se zdají být značné. Téma získání či udržení nějaké míry technologické a energetické soběstačnosti zde bylo vždycky, ale v poslední dekádě určitě zesílilo.

Otázkou je, zda řešení těchto problémů nebude předcházet vyhrocení sociálních konfliktů, zvláště v kontextu krize tradiční levice, která by měla mít tuto agendu na starosti.

Větší veřejný vliv v rámci ekonomik může vést v kontextu disproporcionálního zdravotního i hospodářského dopadu koronaviru na chudší obyvatele (více osob v domácnostech, odkázání na hromadnou dopravu a zaměstnání s velkým intenzivním kontaktem s množstvím lidí, nemožnost přerušit práci, horší zdravotní péče, typicky ohrožená pracovní místa) k otevření témat, jako je garantovaný příjem, či dalšímu posílení tématu inkluze a široké dostupnosti kvalitní zdravotní péče. O to více, že kromě předpokládaného hlubokého hospodářského poklesu také přesun pracovních míst „zpět“ do vyspělých zemí povede k posílení automatizace a poptávce po kvalifikované, nikoli nekvalifikované práci.

Obecně asi platí, že přes veřejné zásahy do ekonomiky se jednodušeji mohou prosazovat společenské preference, které v některých západních zemích formulují otázku klimatu už jako mainstreamové prioritní politické téma.

Covidová krize jako příležitost k „progresivní“ změně? To předpokládá vítězství interpretace krize jako nedostatečnosti koordinace a managementu globálních problémů. V rámci opatření pro zmírnění dopadu krize ve vyspělém světě pravděpodobně posílí veřejná moc a intervence do tržních procesů.

Je velmi ilustrativní, že názory na pozici Číny ve světě či na vývoj postavení USA jsou nejvíce určovány politickými preferencemi amerického respondenta. Případné střídání v Bílém domě však nutně neznamená, že téma ekonomického nacionalismu nebude zahrnuto do demokratické politické agendy.

Pozoruhodný bude rovněž spor o interpretaci role Číny v celé krizi. Zatímco Čína akcentuje vlastní efektivitu a akceschopnost, dodávky zdravotních pomůcek do jiných zemí a tak dále, velká část Západu může vnímat roli Číny jako stále rozvojové země, představující zdravotní a hospodářská rizika.

Věda na křižovatce?

Krize obecně, a pro tu současnou to platí rovněž, představují jakési křižovatky. Volba cesty pak ovlivňuje následující období. Při zpětném pohledu, na základě rozboru směru, kterým se v nějakém parametru společnosti vydají, budeme schopni říct, jak událost interpretovaly, čemu přikládaly důležitost, co bylo impulzem pro změnu a co jen potvrdilo existující postoje a zájmové pozice.

Jako vždy, covidová krize je soubojem mezi různými pohledy na svět a jejich odlišnými interpretacemi reality. Do jaké míry a v jakém směru dojde ke změně statu quo? Existují různé projekty, pro které může současná krize představovat hrozbu i příležitost. Vzhledem k jejich vzájemné neslučitelnosti však není jisté, kterým směrem a zda vůbec k výraznému posunu statu quo dojde.

Věda dokáže tyto posuny s odstupem vysvětlit a pomoct společnosti změnám, ke kterým dochází, porozumět. Například v případě velké recese po roce 2008 společenské vědy jasně dokázaly, že analýzou minulých krizí (zejména velké hospodářské z 30. let 20. století) je možné tvůrcům politik v rozhodujících momentech poskytnout informace o nesamozřejmých a komplexních důsledcích jednotlivých alternativ jejich rozhodnutí a výrazně tak pomoct v dosahování cílů, které mají širokou společenské podporu.

Je ale mnoho těch, kdo tvrdí, že současné problémy globálního dosahu vyžadují od vědecké obce ještě aktivnější roli, tedy podíl na stanovení priorit a formulaci preferovaných alternativ politického rozhodování. Existence takových problémů tak představuje křižovatku i pro samotnou vědu.