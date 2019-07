Co se vešlo do posledních festivalových vteřin 54. ročníku? Připomínka, že lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný; co na kameramanech nemají rády herečky či jak se řeší, aby basketbalisté z NBA nezacláněli v kině ve výhledu ostatním. A na závěr i Marek Eben prozradí, co ho dojímá.