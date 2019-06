Filmový postřeh: Ambiciózní Lara ubíjí syna, ale ne diváka

Žena, kterou nechcete mít za kamarádku, za spolupracovnici, za nadřízenou, za příbuznou, za matku. To je hrdinka německého soutěžního filmu Lara (režie: Jan-Ole Gerster). Laře je právě dnes šedesát. A její syn, nadějný pianista, má v den jejích narozenin svůj první velký koncert nejen jako interpret, ale i jako skladatel vlastní hudby. Měl by to být tedy ten nejlepší narozeninový dárek. Jenže to by tou matkou nesměla být Lara.