Festivalové vteřiny Marka Ebena: Co všechno se může stát

Co všechno se může stát v kině? Třeba si před vás sedne basketbalista Tomáš Satoranský. Pravidelného návštěvníka filmového festivalu vyzpovídal Marek Eben v předposledních Festivalových vteřinách. Zeptal se ho mimo jiné, na co se koukají jeho spoluhráči v NBA. No asi nepřekvapí, že němé melodrama Bílý ráj od Karla Lamače, které se ve Varech také promítalo, by si z programu nejspíš nevybrali. Do vteřin se vešel i „montypythoňák“ Terry Gilliam a kreslíř Vladimír Jiránek, který o tom, co se může stát, nakreslil nejeden vtip. Jo, a věděli jste, že v Karlových Varech je místo, které vypadá jako věznice Shawshank?