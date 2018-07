„Máme sny, ale nakonec všechno pokazíme.“ Terry Gilliam doprovodil do Varů Dona Quijota

Muž, který zabil Dona Quijota je film, který si režisér Terry Gilliam vyvzdoroval. Chvílemi to totiž vypadalo, že spíš Don Quijot – obrazně myšleno – zabije tohoto amerického filmaře. Od prvotního nápadu do premiéry totiž uplynulo bezmála třicet let. Jestli všechna anabáze stála za to, mohli posoudit i návštěvníci festivalu v Karlových Varech, kam Gilliam přijel svůj snímek osobně uvést.