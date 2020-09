Britští poslanci budou znovu hlasovat o zákonu, který poruší rozvodovou dohodu s EU

Britští poslanci budou v úterý opět projednávat kontroverzní legislativu týkající se takzvané rozvodové dohody s Evropskou unií. Vláda již přiznala, že zákon částečně brexitovou dohodu poruší. To kritizovalo celkem pět bývalých premiérů země včetně Theresy Mayové. Podle zpravodaje ČT se očekává částečná rebelie konzervativních poslanců včetně Mayové, ale schválení zákona by to zabránit nemělo.