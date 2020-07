V Kroměříži opravují Mlýnskou bránu. Připomene život unikátních biskupských gardistů

„Knížecí biskupská garda, která zde sloužila, je a historicky byla velkou zvláštností, v České republice se tím může chlubit Český Krumlov a Pražský hrad a potom my. Garda až do roku 1918 sídlila právě v této bráně a mnoho prvků a detailů zůstalo zachováno do dnešních dnů,“ řekl výkonný ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Martin Krčma.

Práce začaly v červnu, hotové jsou přípravné práce, poté začne samotná rekonstrukce. Počítá se s obnovou interiéru, střechy, fasády a vybudováním expozice. Z brány se do nového objektu musí také přesunout trafostanice.

Expozice by se veřejnosti podle plánů mohla otevřít před začátkem příští sezony, tedy v květnu 2021. K vidění by v ní měly být uniformy včetně ceremoniáře. „Také zbraně, které gardisté používali, i každodenní předměty, zařízení noclehárny, kuchyně, v čem gardisté žili,“ uvedl Krčma. Připomenuta bude také historie Kroměříže spjatá s konkrétními arcibiskupy.