Lázně v oparu výfukových plynů. Luhačovice představily trasu obchvatu, který má ovzduší ulevit

Delší, ale rychlejší

Trasa bude sice o 1,6 kilometru delší, než je průjezd městem, ale zase výrazně rychlejší. „Důležitou úlohou obchvatu je odklonit hlavně tranzitní nákladní dopravu. Stavba musí být přizpůsobena tomu, aby i těžká nákladní auta bez potíží zvládla vystoupat na hřeben nad Luhačovicemi a nemusela jet přes město,“ uvedl starosta.

Zřízením obchvatu proto radnice slibuje podstatně čistější ovzduší ve městě, do kterého paradoxně kvůli dýchacím potížím přijedou tisíce lidí ročně. V inhalátoriu se jim pak snaží pomoci. „Je to obtěžující zvláště při průběhu té procedury. Ty kamiony jsou hlučné, jsou cítit vibrace a při procházce venku to smrdí,“ přiblížil pacient Pavel Horký.