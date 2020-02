Jubilejní 60. ročník Zlín Film Festivalu se vrátí do budoucnosti. Povede ho robotická opice

Tváří kulatého 60. ročníku zlínského filmového festivalu pro děti a mládež bude napůl opice a napůl robot. Téma návratu do budoucnosti totiž organizátoři odráží i v logu. „Je to takzvaná robo-opice. Opice je prvek, který je pro zlínský festival známý, několik let už s námi je. Druhá část reaguje na téma,“ popsala umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Vesmíru, umělé inteligenci nebo třeba virtuální realitě proto bude věnovaná celá sekce. Diváci v ní kromě hraných filmů zhlédnou i ty dokumentární. „Chceme jim ukázat, že tyhle věci nás nejen posouvají někam dál, ale také můžou přinášet určitá nebezpečí,“ řekla Pášmová.

Vizuál letošního jubilejního 60. Zlín Film Festivalu představili organizátoři na první tiskové konferenci. Robo-opice odkazuje na hlavní téma: Návrat do budoucnosti. Přehlídka potrvá od 29. 5. do 6. 6. 2020. pic.twitter.com/Q5nDmkUMMf — Luboš Dostál (@Dostal_CT) February 4, 2020

Festival se zaměří i na filmové triky. Připomene tak jejich průkopníka, výtvarníka Raye Harryhausena, který vytvořil loutky k filmům Souboj Titánů nebo Jáson a Argonauti. Současník Karla Zemana inspiroval režiséry jako Tim Burton a Steven Spielberg.

„Rád bych poukázal na to, že filmové triky realizované v naší kinematografii nijak ve své kvalitě nezaostávaly za světovou produkcí, i na fakt, že čeští trikoví specialisté a firmy v současnosti úspěšně spolupracují na velkých zahraničních ,blockbusterech‘, a navazují tak úspěšně na tradici založenou Karlem Zemanem a dalšími našimi trikovými tvůrci,“ uvedl supervizor filmových efektů Boris Masník.

Zlín Film Festival je nejstarší a největší filmovou přehlídkou pro děti a mládež. Posláním festivalu je prezentace celosvětové filmové tvorby pro děti a mládež, její zpřístupnění dětskému divákovi a rovněž vytvoření nabídky kvalitní alternativy k běžně dostupnému obsahu. Důležitým aspektem festivalu je mladé diváky prostřednictvím filmu i vzdělávat, rozšiřovat jejich povědomí o okolním světě.