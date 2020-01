Divočáci přenášejí pro psy smrtelnou Aujezskyho chorobu. Riziko se zvyšuje při lovech

„Byli jsme na naháňce u kamaráda, který nás pozval do honitby u Zlína. Psi tam drželi prase, které mělo Aujeszkyho chorobu, a to jsme nevěděli,“ popsal myslivec Jakub Verner. U jeho psa, který byl v kontaktu s divočákem, se první komplikace projevily po několika hodinách.

„Do čtyř dnů se to projevilo u psů, zrovna u mého škrábáním. Nechal jsem ho potom utratit, protože by nepřežil,“ dodal Verner. Právě škrábání je typickým projevem choroby. „Vede až k poškození kůže, svalů až do krvácivých ran. Spektrum příznaků se rozvíjí ve velmi krátké době,“ přiblížila veterinářka Jana Kouřilová.

Těžké chvíle se svou fenkou prožíval také Ladislav Bělíček. „Bylo to takové divné. Byl jsem s dětmi u veterinářky, a jak začala mluvit o Aujeszkyho, tak o tom už jsem něco slyšel, že to je stoprocentní úmrtnost. Z toho mi nebylo dobře,“ svěřil se.