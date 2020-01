Přístaviště na Baťově kanálu se za desítky milionů rozšíří. V 90. letech se přitom s plavbou začínalo od píky

„Pistole zamezuje jakémukoliv úkapu a tomu, že nedojde k průniku kapalin do vody,“ řekl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Minulé léto mohlo ve Veselí nad Moravou zakotvit nanejvýš jedenáct lodí, po skončení prací by jich mělo být až pětatřicet. K tomu vyroste i servisní centrum pro odběr použité vody a odpadků. Bude v něm taky možné natankovat s pomocí speciálních technologií tak, aby palivo vodu v kanále neznečistilo.

Podle něj by se rozvoj přístavu neměl zastavit ani v budoucnu, rozšířit by se mohl i na druhý břeh.

Další stavby na Baťově kanálu jsou součástí nedávno představeného Národního investičního plánu. Kanál by se měl prodloužit a rozrůst o další přístavy, a to celkem za necelé dvě miliardy korun do roku 2030.

Nad otázkou, zda může Ředitelství vodních cest s penězi najisto počítat, ale premiér Andrej Babiš (ANO) váhal. „Tak najisto… Národní investiční plán je na to, aby s ním ministři, hejtmani, primátoři, starostové pracovali a potom se podívali na připravenost investic,“ řekl.