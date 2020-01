Do práce s vázankou. Výstava neznámých fotografií dokumentuje počátky Baťova impéria

Hrdí zaměstnanci do nich tenkrát poprvé pozvali fotografa. „Měl to být dar jejich šéfovi Tomáši Baťovi u příležitosti 25. výročí vzniku firmy. Zaměstnanci se rozhodli, že mu věnují fotoalbum. Mohu snad prozradit, že se našlo tady v regionu v loňském roce. Od nálezců se nám podařilo získat. A je v obdivuhodném stavu,“ přiblížil sběratel a autor výstavy Jiří Madzia.

Díky tomu bylo možné snímky zvětšit a vytvořit z nich výstavu o zlínském ševci a jeho spolupracovnících. A to ještě dřív, než společně obouvali a dobývali celý svět. Ukazuje to i fotografie staré hlavní kotelny. „Unikátní doklad toho, jak rychle se firma rozvíjela. Jen o sedm let později ji plně nahradila nová elektrárna,“ řekl Madzia.

Továrna tehdy také měla svůj vlastní požární sbor. „Pásové převody v dílně byly krajně nepraktické a taky nebezpečné. Hrozily nejen úrazy zaměstnanců, ale taky velmi často požáry. A proto firma Baťa musela mít vlastní požární jednotku,“ popsal Madzia.

V albu nechybí ani portrét Tomáše Bati

Samotný šéf firmy pro album zapózoval doma, nedaleko továrny. Až donedávna šlo o zcela neznámý snímek, další nově objevené fotografie dokumentují hlavně řadové zaměstnance.