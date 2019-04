Lidé z Valašského Meziříčí budou za MHD zase platit. Změny v dopravě čekají celý Zlínský kraj

Ve Valašském Meziříčí jezdili lidé dva roky hromadnou dopravou zadarmo. To se od letošního prosince změní. Město nemělo jinou možnost. Do budoucna ale plánuje, že MHD bude znovu zdarma. Záleží to ale na tom, jak se městská doprava ve Valašském Meziříčí sladí s tou krajskou. Spojů ve Zlínském kraji totiž o pětinu přibude.