Po roce. Uzavřenou lávku v Kroměříži začali opravovat dělníci

Bagr začal ve středu ráno loupat asfalt, jako by to byl perník. „Budeme obkopávat prostor pro umístění betonových kotevních bloků. Do nich budou kotvena nová lana,“ vysvětlil referent odboru služeb Městského úřadu Kroměříž Vlastimil Foltýn.

„V pilířích lana v budoucnu nebudou vidět. Pod celou lávkou na obou stranách budou dva tubusy s ocelovými lany a lávka na nich bude ležet,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec (nez.).

Začaly opravy lávky v Kroměříži. Zavřená je víc než rok kvůli vnitřní korozi. Práce za téměř 7 milionů korun potrvají do konce března. pic.twitter.com/iOiqaPHO72 — Luboš Dostál (@Dostal_CT) January 16, 2019

Zavřeno kvůli Troji

Lávka postavená v 80. letech přečkala troje povodně, od prosince 2017 je ale uzavřená kvůli neštěstí v pražské Troji. Podobná konstrukce tam spadla a zranila čtyři chodce. Když experti z brněnského VUT navrtali kroměřížskou lávku, potvrdili, že je oslabená korozí.

Bourat se nemusí, oprava za téměř sedm milionů korun je ale nutná. Místním navíc její uzavření komplikuje pohyb po městě, i pouhá cesta do obchodu přidá dva kilometry.

„Pro občany to bylo nepříjemné, jsem si toho plně vědom, ale děláme všechno pro to, aby mohli po lávce chodit v bezpečí,“ dodal starosta. Práce potrvají do konce března. Životnost a bezpečnost lávky by měly prodloužit o čtyřicet let.