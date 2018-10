Medvěd z Valašska musí do klece. Je stále troufalejší

„Složíme ji dnes večer nebo zítra (ve středu). Uvidíme, kdy se vrátíme,“ řekl odborník na velké šelmy z Hnutí Duha Michal Bojda. Klec bude zatím na provizorním místě, než se vytipuje vhodné místo k odchytu. Do klece pak medvěda ochranáři nalákají třeba výlisky z jablek.

Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) medvěd postupně ztrácí plachost, nevadí mu blízkost lidí a je stále troufalejší. Odchyt proto doporučila a podpořila i žádost o výjimku obcí, ve kterých medvěd páchal škody.

Na Malé Fatře klec na medvěda naložena. Teď směr Valašsko. Odchyt je jedinou možností jak huňáče zastavit. Dnes znovu zabíjel , 4 ovce v Mikulůvce a Bystřičce. pic.twitter.com/1TSJxIMxT8 — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) October 16, 2018

„Odchyt medvěda je krajní řešení a pečlivě jsme je zvažovali. Jeho chování jsme konzultovali i s kolegy ze Slovenska, kteří mají s medvědy větší zkušenosti. Je možné, že se medvěd lidí nebojí jednoduše proto, že pochází ze zajetí. Krajskému úřadu jsme z bezpečnostních důvodů doporučili, aby povolil jeho odchyt,“ uvedl František Šulgan z AOPK ČR.

Žádost je možné standardně vyřídit nejdříve za 15 dní. Hejtman Jiří Čunek se ale v pondělí zasazoval o to, aby k odchytu došlo co nejdříve. Podle Šulgana ale příprava na odchyt potrvá. „Klec se musí prověřit, zkontrolovat, aby byl mechanismus funkční. Musí se vytipovat místo, aby tam také mohlo přijet auto s klecí. Musí se zajistit, aby tam nikdo nechodil, udělat pachové stopy. Musíme také zjistit, kde se medvěd pohybuje,“ vysvětlil Šulgan.

Noční řádění medvěda odnesly další dvě mladé ovce a tříletý beran bude muset být utracen. Tentokrát šelma útočila v obci Bystřička na Vsetínsku. Majitelé usedlostí volají po okamžitém odchytu. pic.twitter.com/Mwk9DBb2iV — Jan Šrůtek (@Srutek_CT) October 16, 2018

Zoologická zahrada nebo odlehlá lokalita

Odchycený medvěd pak skončí buď v zoologické zahradě, nebo jej ochránci vypustí do volné přírody. K tomu by museli vybrat co nejodlehlejší lokalitu, podmínkou je ale souhlas majitelů pozemků.

Medvěd se na Valašsko přišel vykrmit před zimou, přilákala ho totiž letošní úroda ovoce. Do české přírody ale medvědi podle ochránců patří, stejně jako další velké šelmy rys a vlk. V Česku podle odborníků žije i druhý medvěd, který se pohybuje v lesích u Velkých Karlovic na Vsetínsku.

„Oblast Beskyd je jediným místem, kde u nás tyto tři šelmy žijí. Zatímco vlka a rysa můžete spatřit i jinde, medvěda lze pravidelně vystopovat jen ve zdejších lesích, do kterých přichází ze Slovenska. Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou v Česku chráněni. Kvůli jejich dlouhodobému přirozenému výskytu je chráněná krajinná oblast Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem,“ vysvětlila Karolína Šůlová z AOPK ČR.