Opavu spojí s Hradcem nad Moravicí nová cyklostezka. První úsek je už hotový

První úsek cyklostezky dlouhý 760 metrů z Opavy do Otic je hotový, nyní by se měla dostavět tři kilometry dlouhá druhá část. Práce by měly začít koncem letošního roku a do příštího léta by mělo být hotovo.

„Zejména v dnešní době je to velmi dobrá zpráva. Mám radost z toho, že naši občané, zejména pak rodiny s dětmi, dostanou další možnost na bezpečnou cykloturistiku, která je u nás velmi populární,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO). Podle něj nová trasa pomůže odlehčit přetíženou cyklotrasu kolem řeky z Opavy do Hradce nad Moravicí přes Kylešovice.

Cyklostezka bude začínat u koupaliště v Hradci nad Moravicí, pokračovat lokalitou Pod Hanuší, dále kolem zemědělského areálu v Brance u Opavy a přes původní polní cesty až k zemědělskému areálu v Oticích, kde po stávajících místních komunikacích naváže na existující úsek Otice–Opava vedoucí k Englišově ulici v Opavě. Jedná se o stavbu smíšené stezky pro cyklisty a chodce s asfaltovým povrchem.