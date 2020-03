Nejen v Havířově, ale i v Ostravě-jihu jsou stále herny s automaty. A to přesto, že to zakazují vyhlášky omezující hazard. U dvou otevřených provozoven v Havířově může zřejmě za chybu s platnými licencemi ministerstvo financí. V případě krajského města to bude nejspíš podobně. Herny s automaty totiž i v Ostravě provozuje stejná firma, která je navíc v insolvenci.