Krnov nechce dotaci na muzeum v bývalé textilce. Požár Karnolu příliš poškodil

První dvě palety poškozených vzorníků látek už dorazily po vysušení z Národní technické knihovny zpět do Krnova. Poškodily se při požáru. Na starosti je teď má Jitka Navrátilová, která ve vzorkovně Karnoly pracovala třicet let.

„Jsou to cenné věci, které jsou nenahraditelné. Už hned po požáru jsme se k tomu snažili tak přistupovat, že jsem označovala některé věci, které jsou významné. Ty budeme v každém případě chtít zachovat, i kdyby zůstaly v ohořelém stavu,“ popsala bývalá vedoucí dezinatury.

Zda ale vznikne místo, kde budou vzorníky vystaveny, se momentálně vůbec neví. Krnovské zastupitelstvo rozhodlo, že evropskou dotaci odmítne. Tím padl i původní projekt textilního muzea zamýšleného před požárem.

„Rozhodnutí bylo nesmírně těžké, nebylo lehké vzdát se 94milionové dotace, ale ve finále tím hlavním parametrem byly opravdu finance a obrovské náklady jak pořizovací, tak provozní,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil (Krnovští patrioti).

Někteří zástupci opozice s tím ale nesouhlasili. „Vyhodit 95 milionů, nechat je ležet na chodníku, je pro mě až scestné, protože je to vlastně druhá největší dotace pro město Krnov v krátkodobé historii,“ řekl opoziční zastupitel Libor Nowak (ODS).

Původní projekt muzea počítal s částkou 123 milionů korun. Jenomže po požáru z roku 2017 musel být projekt přepracován. Rozpočet na vznik muzea se tak navýšil o dalších 100 milionů. Navíc náklady na provoz by činily více než deset milionů ročně. Projekt se nelíbil ani odborníkům.

„Expozice nebyla věnována Krnovu jako takovému. Byla věnována textilnímu průmyslu vůbec – to muzeum tedy mohlo být kdekoli,“ řekla už dříve vedoucí Městského muzea Krnov Lubica Mezerová.

Naděje na muzeum stále doutná

Vedení města Krnova se myšlenky na textilní muzeum ale nevzdává. Chce vybudovat skromnější variantu. „Lidé, co měli tomu projektu co dát, nebyli moc vyslyšeni. My je chceme využít, a proto udělat menší variantu muzea s jejich silným zapojením,“ přiblížila krnovská zastupitelka Zuzana Matelová (Krnovští patrioti).

„Město Krnov si vytvořilo zbytečně velký problém, který teď bude muset financovat z vlastních zdrojů,“ kontroval opoziční zastupitel Michal Brunclík (ČSSD). Město chce v nejbližší době opravit střechy a zabezpečit všechny objekty v areálu bývalé Karnoly. Pokračovat bude i restaurování archivu látek a historických textilních strojů.