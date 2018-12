Policie odložila případ úmyslně zapálené textilky v Krnově. Jiné viníky než 14leté chlapce nenašla

Národní kulturní památka byla vzácná především proto, že se její část zachovala ve stavu posledního dne provozu. Toto všechno ale požár zničil. Policie na základě znaleckých posudků vyčíslila škodu na 19,2 milionu korun.

Posudky ani samotné vyšetřování ale neprokázaly, že by se na podpálení národní kulturní památky podílel někdo další, kdo by byl trestně odpovědný. „Po shromáždění důkazů vrchní komisař věc odložil, jelikož podezřelými jsou dvě nezletilé osoby, jejichž trestní stíhání je nepřípustné,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná. Krátce po požáru se přitom spekulovalo, že za ním mohly stát i další osoby.

Policie předá státnímu zástupci návrh, aby zahájil takzvané řízení proti dítěti mladšímu 15 let. V praxi to bude znamenat to, že se chlapci před soud dostanou, ten ale bude řešit jejich potrestání jen ve formální a výchovné rovině.

Hůře na tom ale můžou být rodiče školáků. Pokud totiž v takových případech někdo uplatní náhradu škody, bude soud posuzovat, zda rodiče nějakým svým pochybením ke škodě nepřispěli. Pak by mohl soud nařídit její uhrazení.