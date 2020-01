Ředitel Základní školy Otická končí. Vedení Opavy ho odvolalo kvůli hospodaření s majetkem

„Zjištění byla závažná. Nejednalo se o banality,“ uvedl opavský primátor Tomáš Navrátil s tím, že zatím není jasné, zda město trestní oznámení podá. „Je otázka na právníky, zda porušení zákona či předpisů naplní skutkovou podstatu některého trestného činu,“ řekl a dodal, že rada ředitele odvolala ve středu. Kupčík odvolání převzal.

Město se hospodařením školy začalo zabývat na základě stížnosti jednoho z učitelů. „V ní byly popsány konkrétní nedostatky, některé z nich kontrola potvrdila,“ informoval Navrátil.

Bývalý ředitel, který školu vedl od roku 2004, pochybení odmítá. „Nedopustil jsem se ničeho, co by mohlo vést k mému odvolání,“ řekl Kupčík. Se závěry komise nesouhlasí. „Budu se bránit soudní cestou,“ avizoval. Více se ke svému odvolání vyjadřovat nechtěl. Do jmenování nového ředitele, jehož jméno vzejde z výběrového řízení, povede školu zástupkyně ředitele.