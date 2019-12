Z Bohumína odvážejí hlínu nasáklou ropou. Místo bývalé rafinerie bude sloužit podnikání

Dekontaminační práce by měly být hotovy do konce roku 2023. Následující dva roky se pak bude území ještě monitorovat. Co by na něm mohlo vzniknout v budoucnu, se zatím neví. Jisté ale je, že vlastník, Unipetrol RPA, bude muset respektovat územní plán města. Bohumín plochu plánuje využít k podnikání, drobné výrobě nebo službám.