Uzavřít papírnictví bez pokladny EET bylo správné, potvrdil soud

Na Palackého náměstí ve Slavkově vede rodina Hlásenských papírnictví už 25 let. Těsně před startem školního roku, na konci srpna 2017, tu ale zákazníci narazili na zavřené dveře. Úředníci tehdy tento obchod, a s ním ještě jeden ve Vyškově, zavřeli. Oběma chyběla kasa na elektronickou evidenci tržeb.

„Objednali jsme si to u počítačové firmy, ta byla v té době přetížená. Až to měli namontovat, tak nám firma z neznámého důvodu řekla, že to nenamontuje,“ řekl Alois Hlásenský. Nakoupit si v papírnictví mohli lidé o měsíc později, když se potřebná pokladna rozjela.