Odčerpání vody odkrylo jedinečnou podívanou. Podzemní vodojem projde opravou

Šest metrů dolů po žebříku musí slézt pracovníci vodáren do chrámu s klenutými stropy, ve kterém obvykle vládne pitná voda. Ta taky vytvořila fresky na sloupech. Měla na to 87 let. Nádrže vodojemu na Kraví hoře totiž od výstavby neprošly rekonstrukcí.

„Svým provedením se jedná o velmi zajímavé, cenné technické dílo,“ řekla mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová. Abstrakce na sloupech zmizí, omítky z roku 1932 už se totiž rozpadají. Vodojem protéká a je potřeba zlepšit statiku. Pracovníci specializované firmy nejdřív stěny očistí a potom nanesou nové omítky.

„Konečná úprava, která bude ve styku s vodou, má tři milimetry, stříká se to ve dvou vrstvách a vznikne z toho takový úplně hladký až sklovitý povrch, který je velmi odolný vůči pitné vodě,“ popsal technický dozor Brněnských vodáren a kanalizací Pavel Bína. Ve vodojemu už je upravená voda.