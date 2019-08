Podpora vesnických prodejen stoupá. Obchodům na jihu Moravy by bez pomoci kraje hrozil zánik

Například v Holštejně na Blanensku má sice koloniál otevřeno jen několik hodin, v provozu je ale denně a místním penzistům, kteří tvoří nejčastější zákazníky, nabízí vše potřebné od pastiček na myši přes drogerii až po pečivo a mléčné výrobky.

Delší otevírací dobu si obec jako zřizovatel obchodu může dovolit díky krajské dotaci. „Provoz obchodu je minimálně vyrovnaný, lehce ziskový. Přistoupili jsme k tomu tak, že je to služba pro občany, není to akce, na které bychom chtěli vydělat,“ vysvětlil starosta Holštejna Petr Minařík (nez.).

Jihomoravský kraj se dotacemi snaží cílit hlavně na obchody, které by ve vesnicích samy nepřežily. „Z našeho pohledu je to úžasná podpora prodejen v malých obcích, některé z nich by možná zanikly. Maximální částkou je sedmdesát tisíc korun, stejnou částku musí doložit i obec,“ uvedla mluvčí jihomoravského krajského úřadu Monika Brindzáková.