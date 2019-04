Po zásahu v Kyjově policie obvinila pět lidí. Jsou podezřelí z nedovolené výroby drog

Ve varně na třídě Komenského se připravoval metamfetamin. Z domu vynášeli policisté a hasiči až do noci barely s chemikáliemi. „V noci na pátek se podařilo dům od chemikálií kompletně vyklidit. Teď by se měla řešit dekontaminace budovy, protože se předpokládá, že se nebezpečné látky mohly dostat do konstrukce nebo podloží domu,“ uvedl redaktor ČT Jakub Vácha.

V pátek se sejde také bezpečnostní rada města. „Možná navrhnou opatření, aby nedocházelo k šíření drog v Kyjově,“ domnívá se Vácha.