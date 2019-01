Ocenění Vinařství roku převzali bratři. Vítězné víno pěstují Škrobákovi na čejkovických kopcích

Martin a Stanislav Škrobákovi pečují o rodinné vinařství, které založil jejich otec. Do starostí o révu se zapojili už jako děti. „I když jsme to možná rádi neměli, postupem času nám to přirostlo k srdci a pak bylo úplně přirozené, že jsme šli vinařství i studovat,“ popisuje Stanislav Škrobák, který se během studia stal i mistrem světa ve střihu révy.

Teď společně s bratrem kromě hroznů sklízejí i ocenění. Ve čtvrtek večer si v Brně přišli rovnou pro dvě trofeje. Další den už ale byli znovu v plné práci na okraji Čejkovic.

Na brněnském výstavišti vrcholí oslava vína a jeho tvůrců: Vinařstvím roku (absolutní vítěz) se stalo vinařství Škrobák.



Víno Škrobák spadá do kategorie malých vinařství, ročně vyrobí maximálně 50 tisíc litrů vína. Pěstuje zhruba dvacet odrůd, s důrazem na ekologii. „Čejkovice jsou výborné. Když se budeme bavit o bílých vínech, je to hlavně tramín. Je zde specifický klon tramínu, který je hodně kořeněný,“ vysvětluje Martin Škrobák. Mezi víny červenými by vybral pinot noir, královskou odrůdu.

O vinařství se starají ve třech

Stanislav a Martin pečují o víno, Martinova žena Ladislava o hosty a kuchyni. Sama vaří a peče občas i pro víc než stovku hostů. Na vinařství jsou sami, brigádníky najímají jen občas. „Je to náročné, musíte omezit volný čas a rodinu,“ svěřuje Ladislava Škrobáková.

Díky dvojnásobnému titulu budou mít o práci postaráno i dál. Už od čtvrtečního večera jim chodí nové a nové objednávky. Konceptu malého rodinného vinařství se ale vzdát nechtějí. „Protože to víno je dělané s láskou, péčí a se srdcem,“ ujišťuje Martin Škrobák.