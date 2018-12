Moje rodina. První romský sitcom se strefuje do stereotypů

Sklepní byt a v něm čerstvě nastěhovaná rodina. Tak začíná nový romský sitcom s názvem Miri Fajta. Jeho první díl představili tvůrci v pátek v Brně. „Nám v mediálním prostředí hodně chybělo a chybí témata Romů a hlavně to, že Romové sami vytváří věci pro svou komunitu,“ popsal režisér Robin Stria.

Sitcom je jakousi komediálně pojatou sondou do romské rodiny a vztahů v ní. V příběhu se tedy vše točí kolem jejího fungování i stereotypů, které se k ní vážou. „Byla to zkušenost úplně úžasná, hodně mi to dalo. Říkala jsem si, že lidi, kteří tento kumšt dělají, tak musí mít nervy jak špagáty a ohromnou trpělivost,“ svěřila se představitelka matky Věra Ivicová.

Nejdřív na prknech divadla, teď jako sitcom na internetu. Miri fajta (Moje rodina) s humorem vypráví příběhy Romů a snaží se bořit společenská tabu. Nabízíme malou ochutnávku. pic.twitter.com/r9wICpk7T8 — Události Brno (@UdalostiBrno) December 10, 2018

„Smějeme se stejným věcem,“ říká režisér

Žánr sitcomu si tvůrci projektu nevybrali náhodou, je to podle nich právě nadsázka a humor, co lidi spojuje nejlépe. „Myslíme si, že se smějeme skoro stejným věcem. A že nezáleží na tom, jestli je někdo Rom nebo není, ale že humor je v té každodennosti, v té všednosti velmi podobný,“ dodal Stria.

Hotové jsou zatím první dva pilotní díly, scénář je však napsaný pro dalších osm. K jejich realizaci už ale potřebují tvůrci sehnat producenta. Sitcom teď chtějí jeho autoři nabídnout internetovým televizím.