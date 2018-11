Brno má patnáctimiliardový rozpočet. Třetina půjde na byty a dopravu, přidáno dostanou divadla

Podobnou sumu pak budou stát další čtyři velké projekty, a to dvě stavby velkého městského okruhu, výstavba nových bytových domů a dokončení rekonstrukce Janáčkova divadla. „Doteď jsme hodně plánovali, chystaly se projektové dokumentace a teď se bude muset přejít k realizaci,“ sdělil náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Díky dobrému vývoji české ekonomiky došlo k výraznému navýšení zdrojů, a to zejména ve vztahu k daňovým příjmům,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Celou třetinu z rozpočtu chce Brno investovat. V návrhu je hned několik více než stamilionových položek.

Víc peněz by měla dostat také divadla. Dotaci vyšší o 11 a půl milionu korun radní schválili Centru experimentálního divadla. Tam spadá divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Divadlo U stolu. S vyšší finanční injekcí může počítat i Národní divadlo Brno.

Díky sedmi milionům navíc nebude třeba omezovat operní repertoár. Právě tyto miliony ale překvapily opozici. „V odboru kultury je dostatek zdrojů, dostatek financí, a pokud chtěli navyšovat, měli přerozdělit vnitřní zdroje toho odboru, nikoliv navyšovat položky,“ soudí opoziční zastupitel Richard Mrázek (ANO).

„Nebylo to tak, že bychom vyhověli všem požadavkům, ale snažili jsme se najít kompromis, který umožní financovat věci, které jsou podfinancované a nedávat tam, kde to není potřeba,“ nesouhlasil náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti). V příštím roce Brno výrazně zvýší i podporu pro filmovou tvorbu, a to z necelých 1,4 milionu na téměř 6,2 milionu korun. Větší množství peněz půjde také na hudbu nebo výstavy.