Stačí jedna jiskra od kombajnu. K požárům na polích vyjíždějí hasiči několikrát denně

Požár na poli u Blažovic byl jedním z těch největších. Kouř dokonce zastavil provoz na dálnici. Zasahovalo při něm dvanáct jednotek hasičů a kromě části úrody shořel celý kombajn. Jen jihomoravští hasiči teď vyjíždějí k požárům polních plodin několikrát denně.

„Od začátku července jsme měli přibližně padesát událostí jak požárů obilí, tak zemědělské techniky,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Nejčastějším důvodem je po poli jedoucí technika a jiskra, která od kombajnu odlétne. Zemědělci v Senici na Hané už takové požáry v posledních letech řešili dva. O to víc teď dbají na prevenci.

Takhle to začíná...

A takhle to končí...#hasicijmk rešili už za prvních 12 dní v červenci 50 požárů na poli. #pozary #zne pic.twitter.com/RiVfcxyiiV — Barbora Žítková (@Zitkova_CT) July 13, 2018

Na stroje se na poli nabalí sláma. „Když to tam nechám, to je ten problém. Přijdeme z pole a všude, kam se podíváte, je prach,“ řekl kombajnista Zbyněk Štefan s hrstí suchých stvolů v ruce. „Bude trvat tak dvě vteřiny a je to shořelé, hoří fakt jak papír,“ dodal.

Vše je tak po práci nutné zkontrolovat, profouknout a třecí plochy také promazat. „Teplo pro nás znamená oheň. Když se ložisko začne zadírat, tak je tam tisíc stupňů. Pokazí se ložisko a za chvilku z toho lítají jiskry.“ Na údržbě kombajnu stráví Zbyněk Štefan víc než dvě hodiny denně.