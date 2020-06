Lipno bude brázdit nový parník. Vyhlídkovou loď Smetana přivezli z Rakouska

Loď Smetana je dlouhá 25 metrů a má šířku pět metrů. Společnost zatím po lipenské přehradě přepravuje turisty na parnících Adalbert Stifter a Vltava. Smetana, na jehož venkovní palubou se vejde až 70 lidí, popluje po takzvaném severním okruhu mezi Horní Planou, Dolní Vltavicí a Černou v Pošumaví.

Loď stará 20 let stála přibližně 250 tisíc euro, náklady na přepravu do Frýdavy a spuštění na lipenskou přehradu představují stejnou částku. Životnost lodě se podle Andrleho nedá přesně určit, protože záleží na servisu a údržbě. Adalbert Stifter a Vltava nicméně pocházejí z 60. a 50. let minulého století.

Po lipenské přehradě začaly výletní parníky jezdit 8. května. Loď Smetana by měla začít přepravovat turisty koncem příštího týdne. „Ještě přesně musíme časově vyladit jízdní řády,“ řekl Andrle.