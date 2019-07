Spor o 50 metrů dálnice D3 u Českých Budějovic pokračuje. Majitel vyvlastněné půdy podal kasační stížnost

ŘSD v dotčené části D3 zatím nemohlo stavět. „V praxi to vypadá tak, že tu chybí 50 metrů asfaltu, zatímco ve zbytku úseku je tato polovina dálnice už dávno hotová. Doprava proto musela být odsunuta do protisměru, ani tam ale zatím dálnice ještě neroste,“ popsal redaktor ČT Ondřej Ublick.

Sen o spojení s Lincem

Dálnice D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Měřit by měla 170 kilometrů, v provozu je v současnosti necelá třetina trasy, přičemž jihočeská část by podle představ ŘSD měla vstoupit do provozu v roce 2024. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách.

Z varianty dálnice, která by vedla podobně jako dnešní silnice I/3, a trasy Posázavím vyhrála ta druhá kolem Jílového, Hostěradic a Václavic. Ředitelství silnic a dálnic doufá, že se mu podaří zprovoznit všechny úseky v roce 2028. Data jsou ale prozatím spíše orientační, silničáři ještě nemají ani územní rozhodnutí.