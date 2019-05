U Budějovic se může začít stavět dálnice D3. Soud zamítl žalobu na vyvlastnění

ŘSD mohlo sporný pozemek získat už před dvěma lety, jenže chybovalo, když za něj nezaplatilo včas. Majitel Jiří Zevl pak požádal, ať mu stát pozemek vrátí.

Za vyvlastnění podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla už majiteli ředitelství zaplatilo (podle agenturních informací šlo o půl milionu korun), Zevl se ale vyvlastnění koncem loňského roku bránil nejprve u krajského úřadu, a když zde neuspěl, tak i u krajského soudu.

ŘSD v dotčené části D3 proto zatím nemohlo stavět. „Nemůžeme tam pustit techniku, pozemek není náš. Je to pro nás (žaloba) situace komplikující, ale při pružném rozhodnutí soudu je tady velmi dobrá šance to stavebně zvládnout a zprovoznit vcelku,“ uvedl mluvčí Rýdl počátkem dubna.

Úsek D3 Ševětín-Borek dlouhý 10,6 kilometru za 933,2 milionu Kč bez DPH má být hotový v březnu 2020. Od března 2017 ho staví firma Eurovia a stát kvůli němu vyvlastnil deset pozemků.

Jihočeská část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem dokončena do roku 2024, uvedlo ŘSD loni. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách. Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, která bude stát 1,2 miliardy. První řidiči by po ní měli jet v červnu 2019.