Volby ve Strakonicích neplatí, rozhodl už podruhé soud

Volby do zastupitelstva Strakonic jsou neplatné. Rozhodl o tom Krajský soud v Českých Budějovicích. Důvodem je narušení předvolební kampaně ze strany vítězné Strakonické Veřejnosti. Soud už o neplatnosti rozhodl podruhé, stejný verdikt oznámil loni na podzim. Strakonická Veřejnost už oznámila, že se podruhé nejspíš neodvolá. Znamená to, že by se mohly konat nové volby.