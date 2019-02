Krkonošský i šumavský národní park čekají změny. Část obyvatel s nimi nesouhlasí

V Březníku na Šumavě je dnes první zóna vytyčena kolem potoků, bystřin a mokřadů. Nově by mělo být nejpřísněji chráněno celé okolí. Naopak ve Filipově Huti je v současnosti několik malých prvních zón roztroušených kolem osady. Nově se některé zcelí a ty, co jsou nejblíže osady, naopak zmizí.

Sedmadvacet procent rozlohy šumavského parku má podle návrhu zaujmout nedotčená příroda. Dalších sedmadvacet procent pak území, které se do budoucna může stát nedotčenou přírodou. Skoro polovina rozlohy by mohla být zónou, kde se bude i nadále normálně hospodařit. I tam by se ale měl stav přírody zlepšit.

Ke konkrétní podobě nové zonace šumavského národního parku se každý může vyjádřit na webu správy parku. Čas na připomínky je do poloviny března.

Některé obce chtějí rozšířit kulturní krajinu

Možnost podat připomínku si rozhodně nenechají ujít některé šumavské obce. Pro rozvoj tamních sídel totiž zbývá necelé jedno procento plochy parku, zóna takzvané kulturní krajiny.

Vyjednávat se bude třeba v Borových Ladech. Hranice národního parku totiž prochází přímo touto obcí. Část je v chráněné krajinné oblasti a zóny se jí netýkají. Naopak druhá strana už stojí v národním parku a navíc není zařazena mezi zóny kulturní krajiny.

„Kde jinde by ta kulturní krajina měla být, když ne tam, kde žijí lidé a mají postavené rodinné domy?“ ptá se starostka Borových Lad Jana Hrazánková (nezávislá). Obec proto bude žádat o změnu na kulturní krajinu.